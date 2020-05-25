В Верховной Раде коронавирус был выявлен у нескольких депутатов, в связи с чем на минувшей неделе работу парламента вновь пришлось приостанавливать.

Это произошло после того, как сначала Covid-19 обнаружили у нардепа из "Батькивщины" Олега Мейдича, а затем стало известно о положительных результатах анализа нардепа из "Слуги народа" Юрия Аристова.

Однако фракция "Слуга народа" не стала уходить из-за этого на карантин.

"Аристов действительно заболел. К счастью, симптомы его болезни несложные. Фракция не может полностью пойти на карантин в силу своей численности. Уже установлен перечень людей, которые общались с депутатом. 71 человек сдали ПЦР-тесты, но это не только депутаты, но и сотрудники аппарата Верховной Рады. Все результаты негативные. Новых случаев не зафиксировано", - рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, как передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, фракция получила необходимые разъяснения санитарного врача.

"Фактически на самоизоляции находятся люди, которые непосредственно общались с депутатом", - уточнила Кравчук.

Замглавы фракции добавила, что депутаты "которые контактировали с Аристовым, также планируют повторно сдать ПЦР-тесты в конце этой недели".

Евгения Кравчук напомнила, что на текущей неделе депутаты работают с избирателями, а со 2 июня Верховная Рада должна вернуться к работе в пленарном режиме.

"Есть календарный план. Будем наблюдать и рассчитывать, что парламент заработает. На работу комитетов и разработку законопроектов это никак не повлияет. Они работают в онлайн-режиме", - сказала Кравчук.

Напомним, что по данным на утро 25 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.