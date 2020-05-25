В Киеве трогово-развлекательные центры могут заработать уже на этой неделе. По прогнозам, озвученным ранее, это должно произойти в среду, 27 мая. Впрочем, сегодня мэр столицы Виталий Кличко очертил более размытые сроки. По его словам, ТРЦ откроют до конца недели.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По словам мэра столицы, после возобновления работы ТРЦ в них останутся закрытыми детские развлекательные зоны.

"Что касается работы детских зон в развлекательных заведениях. Я уже говорил - о возобновлении работы ТРЦ город утвердит отдельное решение. Надеюсь, мы сможем это позволить уже до конца этой недели. Но детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - сказал Кличко.

Кличко о ТРЦ - с 14:47

Напомним, в Киеве с 23 мая уже начал работать наземный транспорт без пропусков.

Также мы писали о том, что сегодня, 25 мая, в Киеве и Харькове после карантина открылось метро.

Что касается роста числа случаев коронавируса в столице, он резко снизился. 25 мая мэр Кличко сообщил о 29 новых пациентов, выявленных за сутки. Правда, выздоровели за 24 часа всего двое людей.