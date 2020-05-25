Власти Черногории утверждают, что в стране больше нет зараженных коронавирусом, а новые случаи не фиксируются уже 20 дней подряд.

Об этом сообщает руководитель института общественного здоровья Черногории Бобан Мугоша.

Так, первый случай заражения коронавирусом в Черногории зафиксирован 17 марта и страна являлась последней в Европе, куда пришел коронавирус.

Всего за период эпидемии заболели 324 человека, из которых выздоровели 315.

Если до 2 июня в стране не зафиксируют ни одного нового случая заражения коронавирусом, власти выступят с заявлением о конце эпидемии. Всего в Черногории зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или нарушений правил карантина.

До этого с подобным заявлением выступили и власти Словении. По их словам, последние две недели фиксируются минимальные вспышки коронавируса: за сутки болезнь подтверждается максимум у семи человек.

Таким образом полной победы над коронавирусом добились первыми добились именно в Чернговории.

В связи с этим власти решили ослабить карантин и открыли границы для граждан Евросоюза.

Напомним, власти Израиля, где сегодня возобновляют работу ряда предприятий, проведут переговоры с дипломатами из Черногории относительно взаимного смягчения карантина и возобновления авиаперелетов между странами.

Также "Страна" писала, что власти Словении намерены выдать гражданам страны ваучеры, которые они смогут использовать во время отдыха на родине.