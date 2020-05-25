Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут ввести накопительный уровень пенсионной системы до 2021 года.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для нас это неизбежность - двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести", - заявил он.

Как считает Шмыгаль, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

По словам премьера, что сегодня отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.

"Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека; еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - заявил Шмыгаль.

Также премьер заявил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый - при достижении пенсионного возраста получи всю сумму и делай, что хочешь, второй - рассрочка выплат на 5-10 лет, третий - пожизненное содержание.

"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Министерство социальной политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек.

Ранее "Страна" разбиралась, что такое накопительная пенсионная система и какую она даст прибавку.