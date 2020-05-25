Массовое заражение коронавирусом в общежитиях Вишневого и Украинки (Петропавловская Борщаговка - Ред.) завершилось благополучно. Все больные успешно прошли курс лечения и излечились от грозной болезни.

Об этом, сегодня, 25 мая, заявил врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге для прессы. В этих общежитиях уже планируют снять карантинные ограничения и отменить режим изоляции.

"Получили положительную новость. Об эпидемическом состоянии в общежитии городе Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. На сегодня, после повторных анализов, в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации и изоляции местных жителей", - сказал Василий Володин.

"Так же сегодня планируем снять санитарно-карантинный пост из общежития в городе Вишневое", - добавил Василий Володин, как передает УНН.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на утро 25 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.

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