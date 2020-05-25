Пришкольные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а возобновление работы детских секций запланировано на сентябрь. И несмотря на то, что торгово-развлекательным центрам в столице могут позволить открыться уже до конца этой недели, детские развлекательные зоны в них останутся закрытыми.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Говорить про работу детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей садики, школы организовывают работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом мы планируем работу в детских лагерях в школах, но это перспектива июля. К сожалению, не раньше", - сказал Кличко.

По данным мэра Киева, возобновление работы детских секций запланировано на сентябрь.

"Что касается работы детских зон в развлекательных заведениях. Я уже говорил - о возобновлении работы ТРЦ город утвердит отдельное решение. Надеюсь, мы сможем это позволить уже до конца этой недели. Но детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - заявил мэр столицы.

Кличко о детских секциях и развлекательных зонах - с 14:00

Напомним, сегодня в Киеве резко уменьшился прирост больных коронавирусом, но выздоровели всего два человека. За сутки выявили 29 новых пациентов с Covid-19.

Также мы писали, что 25 мая в Киеве и Харькове после карантина открылось метро.