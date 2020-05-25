В Госбюро расследований подтвердили задержание двоих правоохранителей за пытки и изнасилование девушки, которую доставили в отделении полиции для дачи свидетельских показаний. Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте бюро.

"По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время тоже находился в помещении отделения полиции.

Фото: ГБР

"Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным и настаивают на избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц", - говорится в сообщении ГБР.

Досудебное расследование ведется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пыток (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

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