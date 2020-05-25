В среду, 27 мая, в Израиле вступает в силу принятый правительством план об ослаблении карантина. Возобновят свою работу бары, кафе и рестораны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по состоянию на вечер воскресенье, 24 мая, в Израиле зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом. При этом летальность в этой стране от болезни одна из самых низких во всем мире – 1,7%.

Вместе с кафе и барами, с 27 мая открываются спортзалы, бассейны и спортивно-развлекательные комплексы.

Власти страны уже сегодня должны будут провести переговоры с дипломатами из Черногории относительно взаимного ослабления карантина и возобновлении полетов. После этого власти Израиля проведут переговоры с Австрией и Германией.

Напомним, в понедельник, 18 мая, израильские ученые из Института исследований в городе Нес-Ционе успешно завершили клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.

Также "Страна" писала, что в Израиле правительство разработало план полного выхода страны из карантина. Процесс должен завершиться 14 июня.