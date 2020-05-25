Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом году на Крещатике высадили не каштаны, а можжевельник, потому что на следующий год запланирована масштабная реконструкция главной улицы столицы. Деревья пришлось бы пересаживать, а это негативно на них влияет.

Об этом Кличко заявил в ходе брифинга 25 мая, видео обнародовано в Facebook.

"На днях на части Крещатика высадили можжевельник. Там, где на этот момент не было деревьев. Подчеркиваю - такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика - ее не делали уже много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерных деревьев не имело смысла", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, высаженный в этом году можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Что касается каштанов, их пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице.

"Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов", - заявил Виталий Кличко.

По его данным, в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - будут расти деревья.

"Каштаны будут, потому, прошу, не делайте из можжевельника слона", - сказал мэр Киева.

Кличко о Крещатике - с 11:00

Напомним, Киевский зоопарк открылся после первой за 50 лет реконструкции.