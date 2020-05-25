В распоряжении "Страны" оказался протокол допроса уборщицы Кривчиковой Т.К., которая первой обнаружила тело нардепа от депутатской группы "Доверие" Валерия Давиденко в туалете собственного офиса на улице Большая Васильковская, 4 А.

И вот что стало известно со слов работницы техперсонала.

Кривчикова, сообщается в документе, работает уборщицей в общественной приемной нардепа Давиденко. На период карантина она осуществляла уборку по понедельникам с утра.

Однако в субботу, 23 мая примерно в 16:57 ей позвонил Бурлака В.В. (кто это такой - пока неизвестно) и попросил поехать в офис, чтобы проверить есть ли там Давиденко - и при необходимости сделать уборку.

На такси уборщица и ее подружка приехали в помещение офиса. Охраны на первом этаже не было, а магнитный замок офиса был открыт. При этом офис оборудован сигнализацией - то есть замок открыл кто-то из своих.

Поднявшись на второй этаж, уборщица заметила, что двери в кабинет Давиденко открыты, работал телевизор и горел свет в туалетной комнате.

Опять позвонил Бурлака и попросил убедиться действительно ли Давиденко на месте. Кривчикова зашла в кабинет Давиденко и начала убирать бутылки из-под алкоголя и мусора. При этом она видела через стекло дверцы силуэтдепутата в туалете. Когда поднялась ее подружка в кабинет, они решили зайти в туалет и убедиться, не стало ли Давиденко плохо.

В туалете уборщица нашла депутата сидящим в кресле спиной к двери, кровь на полу и пистолет. После этого, она позвонила Бурлаке, который сказал срочно звонить в полицию - что она и сделала.

Кривчикова проходит по делу в качестве свидетеля, у нее отобраны биологические образцы в виде смывов для проведения экспертных исследований.

Также известно, что в качестве свидетеля допрошен владелец помещения - Желепа В.И.

Фото с места убийства опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук, заявивший, что смерть похожа на самоубийство из наградного "Глока". Тело нашли в туалете, рана - на правом виске.

Офис генпрокурора уже открыл дело по статье 115 - умышленное убийство. Делом будет заниматься прокуратура.

Как сообщала "Страна", основные версии гибели нардепа Давиденко - самоубийство, доведение до суицида или убийство на заказ.