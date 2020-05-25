Основатель компании ЅраѕеХ Илон Маск и его возлюбленная певица Grimes сменили необычное имя своего новорожденного сына. Как оказалось, имя X Æ A-12, которым изначально назвали ребенка, не соответствует закону штата Калифорния.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, закон запрещает использовать арабские цифры. О том, что сыну сменили имя, молодая мама написала в своем Инстаграме. Теперь имя пишется как X Æ A-Xii. Однако последняя часть Xii – это те же 12, написанные похожими на римские цифры буквами.

"Римские цифры. Стало даже лучше", - отметила певица.

Согласно законам Калифорнии, в свидетельстве о рождении ребенка "использовались 26 букв алфавита английского языка", но апострофы и тире можно употреблять.

Напомним, что 4 мая 48-летний Илон Маск и его избранница, 32-летняя канадская певица Grimes стали родителями. Это их первый общий ребенок и первенец для Grimes. У Маска от первого брака есть пятеро детей от писательницы Жюстин Уилсон.

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