В Киеве по состоянию на утро понедельника, 25 мая, коронавирус обнаружили уже у 2 652 человек. 29 случаев Covid-19 выявили в течение минувших суток.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Среди заболевших, по словам Кличко, трое медиков. Среди новых пациентов 15 женщин от 27 до 72 лет, две девочки 11 и 12 лет. 11 мужчин от 37 до 75 лет, а также мальчик, которому 10 лет. В больницы госпитализировали 10 пациентов, остальные лечатся дома под контролем медиков.

За прошлые сутки в столице зафиксирован один летальный случай Covid-19, всего - 60. Выздоровели за сутки 2 человека, всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы.

Отметим, что рост числа новых случаев коронавируса в столице значительно замедлился. Вчера сообщалось о 54 новых заболевших, 23 мая - о 47 случаях коронавируса за сутки, а 22 мая - о 48.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.