В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды собираются отменить льготный тариф за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года.

Об этом говорится в презентации меморандума с инвесторами в возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) о сокращении "зеленого" тарифа.

Как видно на одном из слайдов, речь идет об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года. Это должно сэкономить 3,1 млрд грн. Суммарный эффект от такой отмены за календарный год должен составить 11,6 млрд. грн. Кроме того, от реструктуризации "зеленых" тарифов: СЕС – 15%, ВЕС – 7,5% (за календарный год) государство должно получить 6,6 млрд грн.

Напомним, ранее замглавы Минэнерго Константин Чижик заявил, что правительство на собирается отменять льготный тариф на электричество для населения на первые 100 кВт⋅ч. Речь идет о льготах в 90 коп/кВт⋅ч, что почти вдвое меньше, чем на последующие объемы потребления.

Как он сообщил, ранее инвесторы предложили отменить льготный тариф как один из вариантов уменьшения дефицита средств на оплату произведенной возобновляемыми источниками электроэнергии (ВИЭ).

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему из-за карантина могут поднять тарифы на электроэнергию для населения.