Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено разделить министерство энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства.

Об этом он сообщил во время интервью "Интерфакс-Украина".

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал он.

Объединение ведомств, утверждает Шмыгаль, не дало ожидаемого эффекта.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля", - рассказал он.

Напомним, министерство энергетики и защиты окружающей среды в его нынешнем состоянии просуществовало чуть более полугода. Оно появилось в сентябре прошлого года в рамках оптимизации, которую проводило правительство Алексея Гончарука.

До этого в правительстве было два отдельных министерства: Министерство энергетики и министерство экологии. После объединения ведомств, структура называлась "министерство экологии и природных ресурсов", а после ее переименовали в "министерство энергетики и угольной промышленности".

Также "Страна" писала, что 14 мая этого года в Комитете по вопросам экологической политики и природопользования решили разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

Ранее сообщалось, что Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и переселенцев на два ведомства.