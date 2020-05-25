В городе Кагарлык Киевской области, где недавно накрыли нарколабораторию, расформировали отделение полиции. Двое его сотрудников подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней девушки, которую доставили туда для дачи разъяснений по поводу краж.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В воскресенье, 24 мая, в Кагарлыкскую больницу обратилась девушка, которая сообщила, что ее избили и изнасиловали. По словам потерпевшей, это сделали сотрудники полиции.

Первоочередная проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию девушки, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Двое сотрудников Кагарлыкского отдела полиции задержаны, сейчас они находятся в СИЗО. Уголовное производство ведется по ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил правоохранителей, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации его личного состава.

В свою очередь в Госбюро расследований подтвердили задержание оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области и озвучили детали пыток, которые применяли к женщине. По данным следствия, в ночь на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. На женщину надевали противогаз, применяли наручники, а также стреляли из табельного оружия над ее головой. После этого потерпевшую несколько раз изнасиловали.

Задержанные за пытки и изнасилование полицейские. Фото: ГБР

Напомним, в Одессе полицейский ювенальной превенции изнасиловал школьницу.