Сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что массовые акции в стране запрещены до 22 июня - это ориентировочная дата снятия карантина.

После этой фразы Степанова становится понятно, что власть борется с коронавирусом в какой-то параллельной реальности. Ведь такие акции в стране идут полным ходом.

И последняя была буквально вчера - националисты и порохоботы в числе нескольких сотен протестовали на Майдане, а потом маршировали по всему Киеву к дому президента у Верховной Рады.

Националисты - вообще главные нарушители карантинного запрета. Они устраивают свои политические манифестации, не обращая внимания на предписания властей и полицию. Которая тоже делает вид, что ничего особенного не происходит.

Что в общем-то говорит о многом. Во-первых, о том, насколько действительно оправдан сам запрет. Во-вторых, что на праворадикалов и других "патриотов" законы Украины по-прежнему не распространяются.

Впрочем, не только радикалы митинговали на карантине. Протестовали и те, кому ограничения ударили по карману - предприниматели, аграрии, перевозчики, медики. Правда, к ним отношение у полиции было другим - пусть и не массово, но на них хотя бы налагались штрафы. Хотя оснований для протеста у них, прямо скажем, было куда больше, чем у "борцов с реваншем".

"Страна" изучила, кто нарушал запрет на массовые собрания и что им за это было.

Что запретила власть и какие штрафы?

С 17 марта постановлением Кабмина на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия более 10 человек.

"В Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек", - сообщалось на сайте правительства.

Проводить можно было только мероприятия, необходимые для работы органов госвласти и местного самоуправления. То есть уличные работы, ремонты и т.д.

За это и другие нарушения предусматривались штрафы от 17 до 34 тыс грн. Для должностных лиц - от 34 до 170 тыс грн гривен.

При этом, оштрафовать могут не за само участие в митинге, а за нарушение норм карантина - например, за нахождение в группе людей без маски.

Например, мужчине, который 6 апреля принимал участие в акции протеста в киевском Гидропарке, суд именно за это выписал штраф в 17 тысяч гривен.

И если на массовых акциях, которые организовывали националисты, маски еще встречались, то дистанции уж точно не соблюдалось.

Два митинга Стерненко

27 апреля праворадикалы во главе с Сергеем Стерненко, и даже один из нардепов от "Слуги народа", несмотря на режим карантина, вышли сначала под Офис президента, где зажгли фаеры. Они были недовольны тем, что СБУ заявило о завершении расследования по делу Екатерин Гандзюк.

Но, вместо того чтобы вызвать полицию и оштрафовать нарушителей карантина на 17 тысяч гривен - тем более, что их было не так много - к протестующим из Офиса президента вышли пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, а также представитель прокуратуры. Чтобы выслушать их требования.

Тогда же радикалы нагрянули домой к генпрокурору Ирине Венедиктовой, где требовали "выйти поговорить", зажгли файера и написали на асфальте: "Тут живет подруга убийц Гандзюк".

Под домом Ирины Венедиктовой 27 мая

Полиция не стала штрафовать нарушивших карантин участников акции под Офисом президента. "Полиция провела профилактическую беседу, и они разошлись", - пояснили правоохранители.

Еще одним митингом Стерненко стала акция под СБУ 18 мая, когда одесского радикала признали потерпевшим. Сторонники Стерненко усиленно распространяли теорию, что ему в этот день вручат подозрение. И массово собрались под зданием городского управления на Аскольдовом переулке в Киеве.

Вот так "соблюдали дистанцию" на акции в поддержку Стерненко.

Митинг у офиса Гордона

После интервью Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным), два десятка людей, в их числе лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась, пришли под офис телеведущего.

Они бросали в здание редакции яйца, исписали надписями тротуар, зажгли файера.

Акция под редакцией Гордона. Фото:LB ua

Позже в интервью "Стране" телеведущий рассказал, что часть надписей стерли, а часть смыл дождь.

По поводу этой акции полиция комментариев не давала.

Атака на офис ОПЗЖ

23 мая радикалы атаковали офис Оппозиционной платформы в Киеве, с использованием файеров, дымовых шашек и петард, а также краски, которой забросали стены. Они заявили, что выступают против "капитуляции", которую "проводит президент Зеленский при пособничестве российских агентов" и потребовали от Минюста лишить "Оппоплатформу" регистрации.

После атаки на офис партии "Оппозицонная платформа - За жизнь" было возбуждено дело о хулиганских действиях. За нарушение же карантина никто не привлекался.

"Стоп реванш" в центре Киева

24 мая порохоботы и националисты отметили год президентства Владимира Зеленского акцией "Стоп реванш" в центре Киева.

Ее организатором была общественная организация "Справа громад". Это официальный союзник партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Партнерами по акции стали "Нацкорпус" и ВО "Свобода".

Участники акции заявили, что "под прикрытием эпидемии коронавируса, власть сознательно наделала много плохих вещей" и не способна защитить граждан

На Майдане собрались около 300 человек, в большей степени это "Национальный корпус", также видны флаги ВО "Свобода", "Справа громад", "Демократична сокира". Охрану порядка обеспечивала полиция диалога, правоохранителей было очень мало.

Некоторые участники акции были без масок, разметку на асфальте и социальную дистанцию никто не соблюдал.

После речей со сцены колонна двинулась с Майдана по Грушевского под дом Зеленского возле Мариинского парка.

Ее участники заявили, что это первая акция после карантина, но они могут стать регулярными.

После митинга в полиции отчитались, что массовые мероприятия прошли спокойно и ни слова о нарушении карантина. "Запланированные на сегодня мероприятия в центре столицы завершились. Нарушений общественного порядка не зафиксировано" - сообщили на сайте полиции Киева, ни словом не помянув о карантине.

Митинги ФОПов и перевозчиков

После закрытия рынков и торговых точек, в Киеве и регионах Украины прошла волна протестов. Она началась ближе к концу апреля - когда стало понятно, что власть весьма избирательно закрыла торговлю: крупные сети работают, а мелкие торговцы вынуждены закрываться и терпеть убытки.

В Кривом Роге местные предприниматели провели автопробег против ограничений карантина, которые не дают им работать. Они потребовали возместить нанесенный ущерб, сделать правила одинаковыми и для мелких игроков, и для крупных сетей, открыть рынки, отменить единый налог на время карантина.

В Черновцах предприниматели с местных рынков вышли к обладминистрации с требованием разрешить им работать. В городе Тульчин в Винницкой области предприниматели устраивали предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА.

Митинг в Тульчине

В мае несколько раз акции предпринимателей устраивали под Кабмином.

29 апреля предприниматели требовали завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу.

При этом на митинге произошла стычка с правоохранителями. Один из протестующих приехал на кофемобиле и начал бесплатно угощать напитками всех желающих. Из-за этого приехали работники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве. Заместитель начальника столичного органа Виталий Летучий выписал предпринимателю штраф за работу вопреки карантину. Это спровоцировало стычки протестующих с правоохранителями.

6 мая под Кабмином прошла акция "Карантин убивает". Правда, организация SaveФОП заявила, что она не имеет к ней никакого отношения.

После этих протестов Кабмин решил разрешить работу небольших магазинов с 11 мая. Чуть позже, но тоже досрочно, открылись непродовольственные рынки. В целом первый этап снятия карантина оказался более щедрым на послабления, чем планировалось сначала. В первую очередь для бизнеса: кроме магазинов открылись еще МАФы, кофейни, а также кафе и рестораны.

13 мая под Кабмином митинговали перевозчики. Около 200 человек требовали возобновить перевозки, поскольку нелегалы продолжают работать.

Протесты фермеров

Параллельно ФОПам взбунтовались и аграрии. Их карантин лишил возможности продать свой урожай по приемлемой цене.

В конце апреля около трех сотен фермеров под Херсоном заблокировали трассу, требуя открыть продовольственные рынки. Они непрерывно ходили по пешеходному переходу, тем самым препятствуя движению транспорта.

Один из фермеров привез в фургоне и выбросил на проезжую часть огурцы, показав, что из-за закрытия рынков его продукция пропадает. Фермеры возмутились, что в область ввозят свои товары крупные сети типа днепропетровского "АТБ", а местные производители не могут сбыть свои овощи и фрукты.

В итоге после этих протестов власть досрочно - еще в апреле - заявила, что открывает продовольственные рынки.

Митинги медиков

В Харькове несколько раз на карантине митинговали медики. 18 мая вышли водители и врачи "скорой помощи". Они требовали обеспечить им средства защиты для работы с пациентами, зараженными коронавирусом.

Также участники акции пожаловались, что руководство не позволяет им отлучаться с рабочего места в течение всего 12-часового дежурства даже на обед. И что, несмотря на обещания власти, прибавок к зарплате не было.

В Харькове работники скорой помощи провели акцию протеста. Фото: Facebook/ Харьков City

22 мая протестовали сотрудники харьковского родильного дома, который собираются закрыть. Они скандировали: "Руководству - позор!" и держали плакаты.

Во время митинга неизвестный облил зеленкой главу городского отделения "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика.

Православным - пять уголовных дел

А вот православным не повезло - полиция их не просто штрафовала, но и заводила дела.

Массовые богослужения на Пасху были запрещены по тем же причинам, что и массовые собрания. При этом на протестующих националистов государство внимания не обращает, а верующих смело наказывает.

Во время празднования Пасхи полиция зафиксировала 19 нарушений карантина в целом по Украине, в пяти случаях полиция возбудила уголовные дела. Из них 4 - в Донецкой области (Святогорская лавра) и одно в Тернопольской области (Почаевская лавра). Все дела были возбуждены по статье 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм, предупреждающих инфекционные болезни).

В МВД заявляли, что прежде всего речь шла о решении настоятелей конкретных храмов, которые по своему усмотрению допустили большое скопление людей в церквях. Никаких подобных дел на органзаторов массовых акций в столице и регионах не заводилось.

Замглавы МВД Антон Геращенко тогда пригрозил священникам тюрьмой: "Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок".