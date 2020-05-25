В понедельник, 25 мая, в Киево-Печерской лавре сняли карантин, введенный в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, викарий Киевской Митрополии епископ Виктор Барышевский (Коцаба) в Телеграме.

"Милостью Божией, сегодня с 9 утра наша главная святыня – Киево-Печерская Лавра открыта. Карантинный режим снят", – написал иерарх.

Напомним, с 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры был полностью прекращен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Десятки священнослужителей заразились COVID-19.

Последняя вспышка коронавируса произошла в начале мая. Тогда из 68 новых случаев коронавируса, которые выявили в Киеве в течение суток, 17 обнаружили в Киево-Печерской Лавре.