В Национальном союзе журналистов Украины создали специальную антикризисную "горячую линию" для редакций СМИ, которые особо пострадали из-за введенного в стране коронакризисного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Наша задача - преодолеть кризис в медиа-сфере и особенно важно сейчас - спасти региональные СМИ. Спасая местную журналистику, мы защищаем право граждан на доступ к важной местной и достоверной информации. Призываем редакторов и журналистов не молчать! Вместе мы найдем пути выхода из кризисной ситуации и рычаги влияния на власть", - заявил по этому поводу глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ уточнили, что из-за карантина редакции сократили часть рабочих мест, уменьшились тиражи и предоплаты, возникли долги перед типографиями или за телерадиотрансляцию. Из-за этого часть местных СМИ пребывает в тяжелом состоянии.

НСЖУ готов предоставлять юридические консультации и советы медиа-экспертов для решения проблемных вопросов, выступать посредником в переговорах с местными властями. Так же полученные с мест запросы о помощи НСЖУ готов переадресовать правительству и парламенту с целью лоббирования решений в поддержку медиа-отрасли.

Обратиться в НСЖУ можно при помощи письма, которыое следует отправить на адрес - 2013spilka@gmail.com.

"При обращении просьба максимально конкретно описывать критическую ситуацию в своем СМИ (какие долги уже есть, на сколько уменьшились доходы в сравнении с докарантинным периодом, какие мероприятия уже проведены и какая помощь является критически необходимой", - пояснили в НСЖУ.

Напомним, журналисты из-за карантина сталкиваются с сокращениями, урезанием зарплат и вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска.

Также "Страна" писала, что Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил с обращением к народным депутатам, в котором призвал их отложить рассмотрение законопроектов о СМИ.