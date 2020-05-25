По состоянию на утро понедельника, 25 мая, в России, которая в конце прошлой недели опустилась на третье место в мире по числу зараженных Covid-19, выявили уже 353 427 случаев коронавируса, из них 8 946 - в течение минувших суток.

Об этом сообщает оперштаб Москвы по противодействию коронавирусу в официальном Telegram-канале.

Так, за прошлые сутки в России выявлено 8 946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа в стране зафиксировали 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5 499 человек. Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки выявили в Москве (2 560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Коронаврус в России. Инфографика: t.me/rian_ru

Напомним, по состоянию на утро 25 мая уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом, Россия - на третьем месте по числу случаев.

Также мы писали, что по состоянию на утро 25 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.