Торговлю психотропами через Telegram крышевал сотрудник СБУ. Фото задержания
Военная прокуратура, вместе с полицией, прекратила в Киеве работу четырех нарколабораторий. Участником преступной группировки был сотрудник Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.
"По данным следствия, участники группы ежемесячно производили ориентировочно свыше 5 кг психотропного вещества - амфетамина, который в дальнейшем сбывали. Продажа осуществлялась путем закладки пакетиков для покупателей, которые заказывали психотропы через мессенджер "Телеграмм", и пересылкой по почте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили сырье для производства наркотиков, пакеты для фасовки и само устройство для изготовления.
По данному факту открыто головное производство. Продолжается досудебное следствие.
Сотрудник СБУ занимался производством и продажей наркотиков. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua
Напомним, в Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.
Ранее мы "Страна" разбиралась в том, как изменился наркорынок в Украине во время карантина.