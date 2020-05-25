Военная прокуратура, вместе с полицией, прекратила в Киеве работу четырех нарколабораторий. Участником преступной группировки был сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.

"По данным следствия, участники группы ежемесячно производили ориентировочно свыше 5 кг психотропного вещества - амфетамина, который в дальнейшем сбывали. Продажа осуществлялась путем закладки пакетиков для покупателей, которые заказывали психотропы через мессенджер "Телеграмм", и пересылкой по почте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили сырье для производства наркотиков, пакеты для фасовки и само устройство для изготовления.

По данному факту открыто головное производство. Продолжается досудебное следствие.

Сотрудник СБУ занимался производством и продажей наркотиков. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Напомним, в Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.

Ранее мы "Страна" разбиралась в том, как изменился наркорынок в Украине во время карантина.