Со вторника, 26 мая, карантин в Киевской области будет смягчен. Власти разрешат работу городского, междугородного и внутриобластного транспорта, откроют детсады и отели.

Об этом в ходе брифинга заявил врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"26 мая в Киевской области карантин будет смягчен. Это означает, что разрешены, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно равняться количеству мест для сидения", - подчеркнул Володин.

Как он отметил, в транспорте перед началом смены салоны нужно дезинфицировать, а водители должны проходить температурный скрининг. Расстояние между пассажирами и водителем должно составлять не менее метра или должен быть защитный экран, кроме того все должны быть в масках.

Кроме того, начнут работу детские сады при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, и гостиницы.

Могут проводиться спортивные мероприятия без зрителей и при условии, что будет не больше 50 участников. Если участников больше, то требуется согласование с Минздравом.

Религиозные мероприятия возможны при условии пребывания в помещении одного человека из расчета на 10 квадратных метров и температурного скрининга на входе. Кроме того все должны быть в масках, и должно быть оборудовано место для дезинфекции рук.

Также Володин подчеркнул, что жесткий карантин может вернуться, если число заболевших начнет расти.

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Напомним, вчера в Киевской области сообщили о желании снять карантин через несколько дней.

Как сообщалось, по данным на утро 25 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.