Масштабные массовые мероприятия в Украине не будут проводиться раньше 22 июня, срока, до которого Кабмин ввел в стране адаптивный карантин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео опубликовано в Facebook.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли проведение концерта американского исполнителя Ленни Кравица, запланированного на 13 июня в Киеве, глава Минздрава ответил отрицательно.

"Это невозможно, исходя из нашей эпидемиологической ситуации и нашего постановления касаемо карантина на территории страны, продленного до 22 июня. Проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или тот этап, что наступит после 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня, каким образом возможно разрешить те или иные крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - сказал Степанов.

Степанов о концертах - с 10:05

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко заявила, что кинотеатры, театры и концертные площадки в Украине могут открыть уже 1 июля.