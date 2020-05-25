В Греции, где уже с 15 июня готовятся принимать туристов, с понедельника, 25 мая, заработали рестораны и бары. Также с сегодняшнего дня разрешаются поездки на все острова.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в рамках очередного этапа смягчения карантинных мер с 25 мая в Греции разрешается:

работа кафе, баров, ресторанов, других предприятий общепита;





поездки на все греческие острова;





занятия яхтингом;





пользование отдельными спортивными сооружениями, в том числе районными бассейнами.

Напомним, ранее власти Греции распорядились с 15 июня принимать туристов из 20 стран, где обстановка с коронавирусом находится под контролем. В этом списке государств нет Украины.

Также мы писали, что уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом.