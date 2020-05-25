В Греции сегодня открыли рестораны и разрешили поездки на острова
В Греции, где уже с 15 июня готовятся принимать туристов, с понедельника, 25 мая, заработали рестораны и бары. Также с сегодняшнего дня разрешаются поездки на все острова.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, в рамках очередного этапа смягчения карантинных мер с 25 мая в Греции разрешается:
- работа кафе, баров, ресторанов, других предприятий общепита;
- поездки на все греческие острова;
- занятия яхтингом;
- пользование отдельными спортивными сооружениями, в том числе районными бассейнами.
Напомним, ранее власти Греции распорядились с 15 июня принимать туристов из 20 стран, где обстановка с коронавирусом находится под контролем. В этом списке государств нет Украины.
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