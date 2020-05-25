Папа Римский впервые с начала введения карантина провел воскресную молитву для паломников в Ватикане на площади Святого Петра.

Об этом сообщает Vatican News.

Так, речь Папы транслировали на видеоэкран, который установили на площади, где собралась небольшая группа паломников. Люди соблюдали между собой дистанцию.

В своей молитве Папа Франциск I комментировал отрывок из Евангелия от Матaея о прощании Иисуса с учениками на горе.

Папа Римский впервые с начала карантина прочитал молитву для паломников. Видео: YouTube/VaticanNews

Напомним, в столице католической церкви, Ватикане, где богослужения перенесли в онлайн из-за коронавируса, возобновляют работу музеи. Их двери откроются для посетителей с 1 июня.

Также "Страна" писала, что 83-летний Папа Франциск I проверился на коронавирус и получил отрицательный результат теста.

Ранее сообщалось, что в Ватикане у одного из близких помощников понтифика обнаружили коронавирусную инфекцию.