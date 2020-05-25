По состоянию на утро 25 мая в Вооруженных силах Украины 62 человека болеют Covid-19. За прошлые сутки число инфицированных коронавирусом в украинской армии не изменилось, а вот 23 мая сообщалось о рекордных 14 новых случаях.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Так, на сегодня 62 человека в ВСУ заражены коронавирусом. Всего за время эпидемии выздоровел 91 человек, зафиксировано 2 летальных случая. Кроме того, уточняется что сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 38 человек. За прошедшие сутки новые случаи заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 не зарегистрированы.

Напомним, всего по состоянию на утро 25 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.