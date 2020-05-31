Сегодня киевляне отмечают день рождения города, которому исполняется 1538 лет. В честь праздника в столице включат городские фонтаны, а традиционный пробег под каштанами пройдет в режиме онлайн.

Часть привычных мероприятий - концерт на Майдане, выставки цветов, велопробег, марафон, регата, а также ярмарки и фестивали еды - не пройдут из-за карантинных ограничений в условиях коронавируса. Также отменили мероприятие в парке Киевская Русь.

Зато сегодня начнут работать городские фонтаны, на которых вечером включат подсветку. Это "Крещатик", "Каскадный", "Водяной шар", "Основатели Киева", фонтаны на Майдане и на Русановском канале, а еще фонтан на улице Большой Васильковской. Они будут работать до 30 сентября.

Онлайн-мероприятия в День Киева 2020

Из-за карантинных ограничений практически все мероприятия пройдут в онлайн-режиме:

"ПробегONлайн под каштанами" пройдет под лозунгом борьбы с коронавирусом. Начало забега - в 9:00. Благотворительные взносы от #ПробігONлайн направят украинским врачам и медучреждениям. А участников просят приобщиться к мероприятию, установив специальную рамку ПробігONлайн в Facebook. Фестиваль короткометражного кино "Чилдрен Кинофест" - фильмы можно будет посмотреть бесплатно на сайте, пройдя предварительную регистрацию. Проект "На карантине с Plan B" предлагает лекции и воркшопы. Организаторы готовят концерты с участием украинских музыкантов, лекции известных менторов на общественно важные темы.

Интересные факты из истории Дня Киева

1. День рождения Киева первый раз отпраздновали в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет. Официально праздник отметили 31 мая 1987 года. С 1984 года на Андреевском спуске проводят традиционные вернисажи. С 1991 года Киев празднует день города, как столица независимой Украины.

2. В числе рекордов Киева - старейшая подземка в Европе с самой глубокой в мире станцией "Арсенальной" (105 метров). По легенде, в туннелях рядом со станцией построены тайные убежища для членов правящей верхушки, а некоторые подземные коридоры ведут в подвалы завода "Арсенал".

3. Также в Киеве находится монумент Родина-Мать (102 метра высотой), который считается одним из самых высоких в мире - выше Статуи Свободы в Нью-Йорке и статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

4. Кстати, пальма первенства по посещению принадлежит заповеднику "Киево-Печерская Лавра", на территории которой расположены пещеры с мощами святых и Музей миниатюр с подкованной блохой. Лавру посещает около миллиона туристов в год.

5. В Киеве самая широкая главная улица Европы - Крещатик (75 метров) и одна из самых длинных улиц - Броварский проспект (14 км). Самой древней считается ул. Владимирская.

6. Также в честь Киева назвали астероид, который был открыт в Крымской обсерватории 28 августа 1973 года - "2171 Киев"

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основывают Киев в 482 году

Также недавно на Крещатике высадили можжевельник, а в 2021 году планируется реконструкция главной улицы столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что каштаны останутся зеленым символом столицы, как и прежде, а можжевельник высадили временно.

Год назад, на день рождения города, открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. Проект обошелся городу в 400 миллионов гривен, в первый же день на мосту побывали тысячи жителей и гостей столицы.