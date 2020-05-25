Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина при необходимости сможет увеличить количество проводимых тестов на коронавирус до 40-50 000 в сутки.

Слова чиновника приводит "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы дошли до предела около 9 000 тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", - сказал он.

Шмыгаль уточнил, что при необходимости Украина увеличит тестирование в 4-5 раз. А на данный момент каких-либо проблем с тестами нет.

"Мы ждем того времени, когда мы пройдем пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", - уточнил он.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 25 мая, количество зараженных в Украине достигло 21 245 человек. Вчера, 24 мая, на это время, таких случаев было 20 986.