В Украине 21 245 человек уже заразились коронавирусом. Фото: "Страна"

В Украине, где по состоянию на утро 25 мая выявили уже 21 245 случаев коронавируса, лидируют по числу инфицированных Черновицкая область (3 083 человека) и Киев (2 652). Также среди регионов с наибольшим числом заболевших Киевская (1 437) и Ровенская области (1 434). 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом 25 мая в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, на 09:00 25 мая в Украине уже 21 245 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 623 оказались летальными. 7 234 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

За сутки в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зафиксировано 53 011 таких сообщений.

Статистика инфицирования коронавирусом в регионах Украины 25 мая:

  • Винницкая область - 892 случая;

  • Волынская область - 783 случая;

  • Днепропетровская область - 875 случаев;

  • Донецкая область - 148 случаев;

  • Житомирская область - 641 случай;

  • Закарпатская область - 1 082 случая;

  • Запорожская область - 415 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 1 281 случай;

  • Кировоградская область - 478 случаев;

  • Киев - 2 652 случая;

  • Киевская область - 1 437 случаев;

  • Львовская область - 1 360 случаев;

  • Луганская область - 43 случая;

  • Николаевская область - 281 случай;

  • Одесская область - 832 случая;

  • Полтавская область - 266 случаев;

  • Ровенская область - 1 434 случая;

  • Сумская область - 166 случаев;

  • Тернопольская область - 1 121 случай;

  • Харьковская область - 912 случаев;

  • Херсонская область - 177 случаев;

  • Хмельницкая область - 364 случая;

  • Черновицкая область - 3 083 случая;

  • Черкасская область - 391 случай;

  • Черниговская область - 131 случай.

Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика - коронавирус в Украине 25 мая. Скриншот: Telegram/ Коронавирус инфо

Статистика - коронавирус в Украине 25 мая. Скриншот: Telegram/ Коронавирус инфо

Напомним, уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом.

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