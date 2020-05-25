В Украине, где по состоянию на утро 25 мая выявили уже 21 245 случаев коронавируса, лидируют по числу инфицированных Черновицкая область (3 083 человека) и Киев (2 652). Также среди регионов с наибольшим числом заболевших Киевская (1 437) и Ровенская области (1 434).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом 25 мая в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, на 09:00 25 мая в Украине уже 21 245 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 623 оказались летальными. 7 234 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

За сутки в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зафиксировано 53 011 таких сообщений.

Статистика инфицирования коронавирусом в регионах Украины 25 мая:

Винницкая область - 892 случая;





Волынская область - 783 случая;





Днепропетровская область - 875 случаев;





Донецкая область - 148 случаев;





Житомирская область - 641 случай;





Закарпатская область - 1 082 случая;





Запорожская область - 415 случаев;





Ивано-Франковская область - 1 281 случай;





Кировоградская область - 478 случаев;





Киев - 2 652 случая;





Киевская область - 1 437 случаев;





Львовская область - 1 360 случаев;





Луганская область - 43 случая;





Николаевская область - 281 случай;





Одесская область - 832 случая;





Полтавская область - 266 случаев;





Ровенская область - 1 434 случая;





Сумская область - 166 случаев;





Тернопольская область - 1 121 случай;





Харьковская область - 912 случаев;





Херсонская область - 177 случаев;





Хмельницкая область - 364 случая;





Черновицкая область - 3 083 случая;





Черкасская область - 391 случай;





Черниговская область - 131 случай.

Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом.