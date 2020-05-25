Лидируют Черновицкая область и Киев. Минздрав опубликовал статистику заражения коронавирусом по регионам
В Украине, где по состоянию на утро 25 мая выявили уже 21 245 случаев коронавируса, лидируют по числу инфицированных Черновицкая область (3 083 человека) и Киев (2 652). Также среди регионов с наибольшим числом заболевших Киевская (1 437) и Ровенская области (1 434).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом 25 мая в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, на 09:00 25 мая в Украине уже 21 245 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 623 оказались летальными. 7 234 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
За сутки в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зафиксировано 53 011 таких сообщений.
Статистика инфицирования коронавирусом в регионах Украины 25 мая:
- Винницкая область - 892 случая;
- Волынская область - 783 случая;
- Днепропетровская область - 875 случаев;
- Донецкая область - 148 случаев;
- Житомирская область - 641 случай;
- Закарпатская область - 1 082 случая;
- Запорожская область - 415 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1 281 случай;
- Кировоградская область - 478 случаев;
- Киев - 2 652 случая;
- Киевская область - 1 437 случаев;
- Львовская область - 1 360 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 281 случай;
- Одесская область - 832 случая;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1 434 случая;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1 121 случай;
- Харьковская область - 912 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 364 случая;
- Черновицкая область - 3 083 случая;
- Черкасская область - 391 случай;
- Черниговская область - 131 случай.
Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом.