Модель Ася Микович устроила пикантную фотосессию на фоне обвалившегося моста под Никополем, который обвалился в момент, когда по нему ехал грузовик.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, девушка решила привлечь внимание общественности к новому мосту (который военные установят рядом с рухнувшим - Ред.), снявшись оголенной на его фоне.

"В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору", - рассказала она.

Модель устроила пикантную фотосессию на фоне обвалившегося моста. Фото: dp.informator.ua

Напомним, в Днепропетровской области под весом грузового авто обрушился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Инцидент произошел 20 мая около 9:30 в селе Алексеевка Никопольского района. Проезжавшая по мосту фура повисла на краю, а ее задняя часть оказалась в воде.

Позже пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Маргарита Корж заявила, что мост под Никополем обвалился из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.