В России спасатели, волонтеры и полиция искали пропавших в Приморье 39-летнего мужчину и его троих детей. Оказалось, что отец ушел с ними в лес, чтобы спастись от коронавируса. Там их благополучно и обнаружили.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в Приморском крае. Информация о пропаже троих детей из поселка Кавалерово поступила в полицию. Правоохранители выяснили, что их 39-летний отец также исчез. После этого волонтеры, спасатели и полицейские начали поиски.

Следователи обнаружили в доме пропавших записи, свидетельствующие о намерении уйти. Позже семью удалось обнаружить в лесу. Туда отец с детьми ушли, чтобы спастись от коронавируса. Сейчас жизни найденных ничего не угрожает, с ними работают следователи.

Администрация муниципалитета сообщила, что специалисты проверяют условия проживания детей, которые пока находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в России в конце прошлой недели заявили, что вышли на плато заболеваемости коронавирусом.