После пандемии коронавируса в мире возрастет риск применения биологического оружия - Совет Европы
Пандемия коронавируса в мире продемонстрировала уязвимость общества перед вирусными инфекциями. После ее завершения экстремисты могут начать активно использовать биологическое оружие.
К такому выводу пришли эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом, пишет Deutsche Welle.
Эксперты заключили, что пандемия Covid-19 продемонстрировала ужасающий потенциал вирусных инфекций в плане незащищенности современного общества перед ними.
Экстремисты могут взять эту информацию на вооружение, между тем, использование ими биооружия может нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения.
Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении. Поэтому, речь идет о том, что страны Европы должны выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. Так, нужна общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.
Напомним, в Германии еще в 2018 году опасались террористических атак с применением биологического оружия.