Пандемия коронавируса в мире продемонстрировала уязвимость общества перед вирусными инфекциями. После ее завершения экстремисты могут начать активно использовать биологическое оружие.

К такому выводу пришли эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом, пишет Deutsche Welle.

Эксперты заключили, что пандемия Covid-19 продемонстрировала ужасающий потенциал вирусных инфекций в плане незащищенности современного общества перед ними.

Экстремисты могут взять эту информацию на вооружение, между тем, использование ими биооружия может нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения.

Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении. Поэтому, речь идет о том, что страны Европы должны выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. Так, нужна общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

Напомним, в Германии еще в 2018 году опасались террористических атак с применением биологического оружия.