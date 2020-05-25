В Одессе очередной этап смягчения карантина, стартовавший в регионе с 22 июня, местные жители восприняли как полную отмену ограничительных мер. В ночных клубах уже вовсю проходят вечеринки, на террасах многих ресторанов наблюдается аншлаг.

Об этом сообщается в новостном сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

По информации журналистов, ночные клубы в Одессе набились под завязку, к открытию сезона даже устроили салют.

"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", - прокомментировал ситуацию мэр города Геннадий Труханов.

Между тем, уже на 1 июня запланировано открытие пляжного сезона в Украине. В Одессе уже готовят пляжи. Впрочем, все еще неизвестно, как в разгар сезона там будут контролировать соблюдение санитарных норм и ограничений. Скорее всего, будут делать физические препятствия - ограждения, ограничительные ленты, нарушителей - штрафовать.

По мнению некоторых исследователей, коронавирусы боятся соленой морской воды. А в проточной воде рек подхватить этот вирус тоже маловероятно. Сильные течения быстро все уносят. В то же время озера могут представлять опасность.

О выходе Одессы из карантина - с 5:33

Напомним, "Страна" писала о том, как уже на прошлых выходных тусовщики Киева и Одессы пили и танцевали в клубах огромными толпами.