В понедельник, 25 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,7556 грн/$1. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на одну копейку.

Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

По данным НБУ, официальный курс доллара 25 мая - 26,7556 грн, а официальный курс евро в понедельник составляет 29,1676 за единицу валюты. Это на 29 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Цена 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,7425 грн.

Курс валют НБУ на 25 мая. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что будет с гривней на текущей неделе. Так, казначеи ждут межбанк в рамках 26,80-27,10 грн/$ - если выплаты по старым выпускам гособлигаций не будут пускаться на покупку доллара. В противном случае допускается движение к 27,50 грн/$.