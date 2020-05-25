Данные на утро 25 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек
По состоянию на утро понедельника, 25 мая, количество зараженных в Украине достигло 21 245 человек. Вчера, 24 мая, на это время, таких случаев было 20 986. За сутки коронавирус выявили еще у 259 человек. Выздоровели 179 пациентов, умерло 12 человек.
Всего же, с начала эпидемии Covid-19 в Украине коронавирус унес жизни 623 украинцев, 7 234 человека выздоровело.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава Украины в соцсети.
Напомним, с 25 мая, в Киеве запустили метро и "Страна" ведет онлайн-репортаж о первом после карантина дне работы подземки.
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