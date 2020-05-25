По состоянию на утро понедельника, 25 мая, количество зараженных в Украине достигло 21 245 человек. Вчера, 24 мая, на это время, таких случаев было 20 986. За сутки коронавирус выявили еще у 259 человек. Выздоровели 179 пациентов, умерло 12 человек.

Всего же, с начала эпидемии Covid-19 в Украине коронавирус унес жизни 623 украинцев, 7 234 человека выздоровело.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава Украины в соцсети.

Напомним, с 25 мая, в Киеве запустили метро и "Страна" ведет онлайн-репортаж о первом после карантина дне работы подземки.

Так же мы рассказывали, что врач-ммунолог объяснил, почему летом люди будут реже заражаться коронавирусом и легче переносить болезнь.