Премьер-министр Денис Шмыгаль, сменивший в начале марта в кресле главы правительства Алексея Гончарука, рассказал, что получил предложение о назначении от Владимира Зеленского всего за неделю до голосования в Раде.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Разговор был с президентом. И это было буквально за... меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу (28 февраля – Ред.), значит где-то за день до того у меня был об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели". - рассказал Шмыгаль.

Отметим, что Шмыгаль на момент поступления предложения возглавить Кабмин занимал должность и.о. вице-премьера. В целом же в правительство его пригласили с подачи первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова. Алексей Гончарук, на тот момент глава правительства, эту идею одобрил. Он думал, что Шмыгаль усилит его позиции в вопросах работы с регионами.

Напомним, за время карантина антирейтинг Кабмина Шмыгаля вырос в два раза до 61%.