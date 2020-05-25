В космической программе России на 2023 год запланирован полет в космос на спутнике "Бион-М" партии обычных серых мышей.

Американские ученые уже сейчас обратились к своим российским коллегам с просьбой допустить их к исследованиям хвостатых космонавтов после их возвращения на Землю.

Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

"NASA еще в конце прошлого года обратилось в "Роскосмос" с просьбой об участии американских ученых в исследовании этих мышей", - рассказал замдиректора по науке института РАН Владимир Сычев.

Такой интерес со стороны США Сычев объяснил тем, что у американцев нет данных с аналогичных исследований на МКС - практически все американские эксперименты с мышами на МКС идут на коммерческой основе, их результаты абсолютно недоступны научному сообществу.

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