В семье американских фермеров из штата Орегон произошло необычное пополнение.

Одна из их кошек родила шестерых котят, среди которых оказался очень необычный экземпляр. У одного из малышей было две мордочки.

"Моя жена вышла, чтобы посмотреть на них и нашла пять нормальных и одного котенка с двумя мордочками", рассказал CNN фермер Би Джей Кинг.

"Мы были очень шокированы. Это было так странно, мы даже не особо задумывались об этом до того дня, когда поняли, что это на самом деле довольно редко".

Скриншот CNN

Двуликие кошки известны как кошки "Януса", названные так в честь римского бога Януса, у которого было два лица - одно смотрело в прошлое, а другое в будущее.

Хотя такие котята обычно не выживают более одного дня, двуликий кот по имени Фрэнк и Луи бросил вызов судьбе и прожил 15 лет, даже появившись в книге рекордов Гиннеса в 2006 году.



Необычному котенку из Орегона дали кличку Бисквит и Соус. У него один мозг, но он может есть и мяукать, используя оба рта.

Ранее "Страна" сообщала, что в США родилась собака с зеленой шерстью.

Так же мы рассказывали, что в США родился первый ребенок, пораженный вирусом Зика.