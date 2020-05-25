В России врач - вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие привычные всем нам лекарства ни в коем случае не следует принимать при заражении новой коронавирусной инфекцией.

В медицинской практике уже отмечены случаи, когда некоторые пациенты с Covid-19 начинали принимать препараты, которые употребляют при обычной простуде, что при коронавирусе делать категорически запрещено. В число таких входит ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Все они относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, указала Жолобак, как передает "Вечерняя Москва".

Специалист рассказала, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что перечисленные медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

"Поэтому никаких аспиринов", - сказала Жолобак.

Она сообщила, что данные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего он легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии, а также поражению альвеол.

Вирусолог также порекомендовала не использовать в лечении коронавируса парацетамол. Она отметила, что последствия от его употребления могут быть "непредсказуемыми". Действие этого препарата на коронавирус еще до конца не изучено.

Кроме того, вирусолог предупредила, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать как осложнение дыхания, так и различные патологии.

"Вывод один: у вас высокая температура - обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением", - уточнила Жолобак.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с 25 мая открылось метро после 2-месячного коронакарантина.