Киевская подземка, в понедельник, 25 мая, после двухмесячного простоя возобновила свою работу. Однако из-за продолжающейся эпидемии коронавируса ввели ряд требований.

Так, в метрополитен не будут пускать пассажиров без маски или с температурой выше 37,2 °С. Но, сотрудники подземки должны проводить температурный скрининг не всем пассажирам, а только тем, у кого есть "визуальные признаки ОРЗ".

Метрополитен также обязан обеспечить дезинфекцию вестибюлей, станций и помещений каждые три часа, подвижного состава - перед каждым рейсом.

Станцию метро "Академгородок" открыли по графику в 05:46 а это время у входа было более 30 человек.

"Очень рада, что возобновили работу метро, раньше добираться на работу было очень трудно, ездила на попутках или автобусах, но это занимало очень много времени", - рассказывает "Стране" киевлянка Люба.

Первый поезд отправился в 05:50. Перед турникетам на полу нанесли разметку с дистанцией 1.5 метра, но люди этой дистанции не придерживаются. Периодически в громкоговоритель предупреждают о необходимости держать дистанцию.

На платформе также есть наклейки с предупреждением о необходимой дистанции.

"Настроение праздничное, что мы открылись, как для пассажиров так и для сотрудников. У дежурного сотрудника полиции есть дефибрилятор, если кому-то станет плохо. В 09:00 старший кассир проведёт плановую дезинфекцию станции", - сообщила корреспонденту "Страны" дежурная по станции.

Ранее "Страна" сообщала, что и в Днепре метро запустится в понедельник, 25 мая.