Дональд Трамп публично признался, куда он тратит свою президентскую зарплату. Глава Белого дома объявил, что с самого начала своей работы на посту президента США отдавал всю свою годовую зарплату обратно в казну.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тысяч до $450 тысяч обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с Covid-19. Для меня это великая честь", - написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на $100 000, которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1 643 098 человек, заболевших COVID-19, 97 711 человек скончались.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп потребовал срочно открыть церкви.