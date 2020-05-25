В Москве произошла перестрелка из-за похоронного бизнеса. Стрельбу открыли на Каширском шоссе в столице России вечером 24 мая. Конфликт произошел между сотрудниками ритуальных агентств "GrandRitual", а также агенства "Ритуальная служба №1 в Москве".

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Начался он из-за того, что один из работников или менеджеров скрыл крупную денежную сумму. Всего в перестрелке участвовали около восьми человек, при этом один получил ранение дробью в лицо, ягодицу и спину. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, однако давать показания по поводу случившегося он отказывается.

Участники перестрелки передвигались на автомобиле Ford Focus, полицейские догнали его на Садовом кольце и задержали находившихся в салоне пятерых мужчин.

Ранее "Страна" писала, что в Армении убили двух человек, затем вспыхнули массовые беспорядки и родственники перерезали убийцам горло.

Также мы рассказывали, как и за что охотник расстрелял Малька, "Украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии под Житомиром.