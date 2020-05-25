В понедельник, 25 мая, в Киеве снова будет работать метро. Большинство станций откроется по привычному графику - в 5:45.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами", - сказала она.

Обязательное требование ко всем, входящим в метрополитен - маска.

"Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание", - рассказала Макогон.

Ранее "Страна" писала, что в метро Киева показали разметку для пассажиров.

Также мы рассказывали, что Киев утвердил правила работы метро с 25 мая.