Первая ракетка Грузии и теннисист, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, Николоз Басилашвили задержан полицией. Его обвиняют в избиении бывшей жены на глазах у ребенка.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Полиция подозревает, что 21 мая 28-летний спортсмен напал на бывшую супругу Неку Дорокашвили в присутствии маленького ребенка. Через день Басилашвили арестовали. В воскресенье Тбилисский городской суд принял решение освободить его под залог в размере 100 000 грузинских лари (около 840 000 гривен). После внесения денег Басилашвили сможет покинуть тюрьму.

На 16 июля назначен суд по делу о бытовом насилии. Если теннисиста признают виновным, ему грозит наказание от 1 до 3 лет лишения свободы или общественные работы от 200 до 400 часов.

Адвокат Басилашвили заявил, что его подзащитный не признает вину.

Инцидент прокомментировали спортивные функционеры Грузии.

"Прежде всего, мы хотели бы заявить, что Федерация тенниса Грузии всегда осуждала любые формы насилия. Случай с Николозом Басилашвили в настоящее время расследует полиция, и Федерация будет воздерживаться от объявления своей позиции по этому вопросу или от комментариев, пока расследование не завершится", - говорится в официальном заявлении организации.

Басилашвили является самым успешным теннисистом в истории независимой Грузии, он выиграл три титула ATP и заработал призовых на 5 479 761 долларов. Басилашвили женился на Дорокашвили в 2013 году, а в 2015 году у пары родился их единственный сын Лукас.

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