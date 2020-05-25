В Киеве и Харькове сегодня открывают метрополитен. Подземка будет работать без пропусков и ограничений на вход.

Основных изменений режима после карантина два.

Первое - все должны быть в масках. Второе - останавливается торговля жетонами. А вход в метро будет возможен через бесконтактную оплату, банковской картой или же можно будет купить бумажный разовый билет (терминалы по их продаже есть на остановках и в самом метро).

Также в столице будет работать система KyivSmartСard. Впрочем, если у кого остались жетоны - можно будет войти и по ним. Детальнее о способах оплаты - в материале "Страны" С масками, но без жетонов. По каким правилам возобновит работу метро с 25 мая.

Отмена ограничений на метро стала прямым следствием давления мэров городов на власти страны. Иного способа прекратить автомобильный коллапс в городах (особенно в Киеве) нет.

Поэтому в той же столицы открывают метро, несмотря на лидерские позиции по коронавирусу в стране. И какой будет после этого скачок заболевания - не скажет никто.

Одновременно запускается метро и в Харькове. А вот Днепре утром пройдет заседание чиновников, которые примут окончательное решение по этому поводу.

"Страна" следит за открытием подземки в Украине.

08:09 Заработало метро в Харькове. На входе появились объявления, что вход только в масках и респираторах.

Фото: ХС

Но по словам очевидцев,если все работники метрополитена - в масках, то некоторые пассажиры - нет

Фото: true.xa

07:46 В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет, но количество ограниченное.

"В 5:30 со станции "Лесная" сразу при входе к турникетам полиция остановила пожилую женщину, у которой не было маски. Правоохранители выдали ей маску, но нам сказали, что количество ограничено.

У турникетов и на перроне сотрудники метрополитена носят защитный экран для лица. На станциях есть термометры, но температурный скрининг не проводят. Кассиры вместо жетонов продают бумажные билеты с QR-кодом" - пишет PavlovskyNEWS.

07.27 К слову, на станции метро Позняки температуру на входе никто не измеряет. Работник на станции утверждает, что дезинфекцию будут проводить каждые 3 часа. "Приходите, все увидите. Не имею права с вами общаться на контрольном пункте", - заявила нашему репортеру сотрудница метрополитена.

Такая же ситуация и на станцииях метро "Академгородок" и "Крещатик".

07.10 Пока непонятно, как будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра непосредственно в вагоне. Поезд не ждет так долго, чтобы каждый пассажир вышел из вагона соблюдая дистанцию. Корреспондент "Страны" проехалась в подземке и отметила, что все люди выходят и заходят в вагоны как и до карантина, то есть не соблюдая никаких дистанций. И это еще не час пик.

Фото: Cтрана

07.00 По состоянию на 07:00 пересадочная станция "Крещатик" не загружена. На эскалаторе также установлены предупреждения с необходимостью придерживаться расстояния 1,5 м.

Фото: Cтрана

06.47 В одном из поездов метро нет никакой социальной рекламы или предупреждений о необходимом соблюдении дистанции 1,5 метра.

06.32 Станцию метро "Академгородок" сегодня открыли по графику в 05:46 а это время у входа было более 30 человек.

"Очень рада, что возобновили работу метро, раньше добираться на работу было очень трудно, ездила на попутках или автобусах, но это занимало очень много времени", - рассказала "Стране" киевлянка Люба.

06.18 После начала работы метро, в подземке появились и первые торговцы.

Фото: Cтрана

06.10 На станциях наклеили разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию 1,5 метра друг от друга. Правда, в час пик соблюдать дистанцию будет сложно Людей пока мало, но все в масках. На станции дежурит полицейский, передают корреспонденты "Страны".

06.00 В Киеве запустили метро. Есть ряд ограничений: в метро не пустят людей без маски, по возможности нужно надевать перчатки и соблюдать дистанцию 1,5 метра. В метро больше нельзя проехать по жетону, только карточкой. Также по громкоговорителю сообщают о необходимости надеть маску.

“Наденьте маску, уважайте людей рядом”.

05:50 В киевском метро уже сделали разметку с дистанцей возле касс, которые работать не будут.

06:05 А вот это - карточка KyivSmartСard, по которой тоже можно попасть в подземку. Также работает одноименное мобильное приложение, с помощью которого можно будет заходить в метро.

06:00 Вот так выглядят терминалы для покупки е-билета в метро.