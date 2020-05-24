Российский певец и бывший солист группы "Браво" Валерий Сюткин, которому в январе СБУ запретила въезд в Украину, рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и почему тот часто приглашал его на выступления "Квартала 95".

Историю знакомства с будущим президентом артист поведал в передаче "Легенда" на российском телеканале RTVI.

По словам популярного певца, его знакомство с Зеленским произошло в 1991 году, когда "Браво" выступала в Киеве.

"Эксклюзив. Нынешний президент дружественного государства Украина, приглашая меня в качестве человека, который играл для "Квартала 95" несколько раз подряд, открыл секрет мне. Говорит: "А знаете, Валерий Миладович, почему именно вы играете для нас?" Я говорю: нет. "91-й год, концертный зал "Украина", мегааншлаги группы "Браво", и мы, скромные студенты, приехали в Киев из другого города Украины, и я вас попросил: проведите нас, пожалуйста, на концерт. И вы сказали: сколько вас? И я, опустив глаза, сказал: двадцать человек. И вы сказали: ну ладно, ребят, только ведите себя интеллигентно в проходе. И вы нас провели, и мы танцевали. А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас двадцать тоже". Он говорит: этого я не забуду. По-моему, начал потихоньку забывать", - с улыбкой резюмировал Сюткин.

Смотрите фрагмент интервью с 33:01

Ранее "Страна" приводила воспоминание фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина о том, как однажды его послал Владимир Зеленский.

Мы также публиковали рассказ Андрея Ермака о его знакомстве с Зеленским 10 лет назад.