В Херсоне мужчина стрелял по животным из самодельного арбалета металлическими стрелами. Домашние питомцы пропадали в округе без следа уже много лет, но теперь тайна раскрыта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсонской области.

Полицию вызвал сосед заявителя. Он сказал, что услышал специфические звуки, которые раздавались из расположенного рядом двора.

На место выехали патрульные. Заявитель сообщал, что его сосед стреляет из арбалета в мишень. Ранее жена заявителя вытащила похожую стрелу из их раненого кота. Также, по словам гражданина, животные из других дворов периодически исчезали или погибали по непонятным причинам в течение нескольких лет.

Патрульные пообщались с гражданином, на которого указал заявитель. Мужчина вынес из двора самодельный арбалет, стрелы, а также начатую упаковку химического соединения.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Корабельного отделения полиции. Ей инспекторы и передали 66-летнего херсонца.

Фото: Патрульная полиция

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