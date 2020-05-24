Бывший вице-президент США Джо Байден в радиошоу "The Breakfast Club" заявил чернокожему ведущему Ленарду Маккелви, известному под псевдонимом Charlamagne Tha God, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Дональда Трампа. Но затем извинился за эти слова.

Об инциденте сообщило издание The Hill.

Ведущий сказал: "Послушайте, вы должны увидеться с нами, когда приедете в Нью-Йорк, Байден. До ноября еще далеко. У нас появится больше вопросов".

На это Байден ответил: "У вас есть еще вопросы? Ну, я скажу вам, что, если у вы не можете определиться, за меня вы или за Трампа, то вы не черный".

Позже в телефонном разговоре с чернокожими лидерами бизнеса вероятный кандидат от Демократической партии назвал свое замечание "бесцеремонным" и добавил, что не имел в виду, будто воспринимает чернокожих избирателей обязанными голосовать за демократов.

"Я не должен был быть таким умником. Я не должен был быть таким бесцеремонным", - сказал Байден.

Пресс-секретарь Байдена Саймон Сандерс попыталась оправдать шефа, сказав, что реплика была сделана в шутку. Несмотря на это республиканцы и даже некоторые демократические лидеры обвинили Байдена в том, что он читает лекции афроамериканцам о том, как им думать, и ставит под сомнение расовую подлинность чернокожих избирателей.

Ранее "Страна" разбиралась, грозит ли Украине обвинение во вмешательстве в выборы в США в связи со всплывшими пленками Байдена и Порошенко.

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