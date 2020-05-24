Патрульные полицейские в Мариуполе спасли птицу, которая застряла между пружинами кабины в грузовом автомобиле. Ее передали специалистам.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на Facebook.

В пятницу, 22 мая, во время дежурства на блокпосту, мариупольские патрульные остановили для проверки грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства инспектор заметил лапы птицы, застрявшего между пружинами кабины.

"Совместными усилиями патрульным удалось сдвинуть кабину и освободить птицу. Поскольку животное получило травму и не могло сразу улететь, его передали специалистам, которые позаботятся о нем", - говорится в сообщении.

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