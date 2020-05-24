Семья народного депутата от группы "Доверие" Валерия Давиденко, найденного застреленным 23 мая, владеет квартирами и другой недвижимостью. А у самого парламентария были четыре ствола и коллекция дорогих часов.

Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа за 2018 год, поданная в прошлом году и опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации Давиденко указал мать, жену, с которой официально не был расписан, и двух дочерей. У членов его семьи есть четыре квартиры, дом, земельные участки, гаражи и восемь офисов в Киеве и Черниговской области. Вся недвижимость приобретена после начала 2000-х.

Бизнес народного депутата оформлен на его мать Валентину Николаевну (аграрные предприятия). На нее же задекларировано и больше всего среди всех родственников наличности: 3 миллиона грн за продажу одного из обществ, 615 000 долларов и 117 тысяч гривен наличными. Также нардеп указал, что одолжил одному лицу 500 тысяч долларов, другому – еще 1 миллион долларов.

В декларации указаны шесть дорогих часов: два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, а также Audemars Piguet.

Один легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 он записал на мать, другой – Infiniti FX50 – на жену.

Кроме того, в документе перечислено оружие. Это охотничье ружье Krieghoff (приобретено в 2007 году), карабин охотничий нарезной 716 Patrol BLK 16 (куплено в 2017 году) и карабин Blaser R8 (появилось в 2019 году). По данным полиции, у Давиденко еще был наградной пистолет Glock (вручен приказом Министерства внутренних дел от 7 марта 2018 года). Именно это оружие нашли рядом с телом нардепа.

Ранее "Страна" описывала подробности гибели Давиденко.

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