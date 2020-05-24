Выяснилось, кем были рыбаки, которые в ночь на 24 мая неподалеку от села Троицкое в Одесской области сорвались в автомобиле в реку Турунчук и утонули. Они служили в Государственной пограничной службе Украины.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на представителя Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Погибшие были военнослужащими одного из подразделений названного управления. Во время трагедии они не были на службе, на рыбалку поехали в свое свободное время. Их коллега сообщил, что расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы.

В начале мая "Страна" рассказывала, как в Донецкой области погиб мужчина, пытаясь спасти свою дочь из тонущего автомобиля.

Мы также писали, что в январе под Киевом машина с 9-летним ребенком слетела с дороги в реку и утонула.